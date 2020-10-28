Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 28.10.2020: Wintereinbruch
44 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 12
Der letzte Cleanout hat den Goldgräbern 6,5 Unzen Edelmetall im Wert von umgerechnet 8500 Euro eingebracht. Dieses Erfolgserlebnis setzt bei Dave Turin und seinen Mitstreitern neue Kräfte frei. Aber der Umschwung kommt möglicherweise zu spät, denn der Winter naht mit großen Schritten. Nachts fallen die Temperaturen immer öfter unter den Gefrierpunkt. Am nächsten Morgen müssen die Männer erst ihre vereisten Maschinen auftauen, bevor sie mit der Arbeit loslegen. Die Schatzsuche in Montana entwickelt sich auf der Zielgeraden zu einem Wettlauf gegen die Zeit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.