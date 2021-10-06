Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 06.10.2021: Ein heißer Tipp
45 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 12
Der Fördergurt ist gerissen. Nathan Clark versucht im US-Bundesstaat Colorado Ersatz aufzutreiben, damit die Waschanlage nicht tagelang stillsteht. Dave Turin trifft sich unterdessen im „National Mining Museum“ in Leadville mit einem ortskundigen Insider, der ihn mit der Geschichte der ehemaligen Goldgräberstadt vertraut macht. Bob Roeders Vater hat in den 1920er-Jahren als Maschinenführer auf einem Schwimmbagger gearbeitet. Damals wurden in der Region Bodenproben entnommen, die den Schatzsuchern wichtige Hinweise über Edelmetallvorkommen liefern können.
