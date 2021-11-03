Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 03.11.2021: Die Erzhalde
44 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12
Dave Turin sucht für die nächste Saison einen Claim. Der Schatzsucher nimmt in Montana mit zwei Experten einen alten Steinbruch unter die Lupe. Vor der Mine liegen über 20 000 Tonnen Erzgestein, das möglicherweise Gold und Silber enthält. Aber die große Frage ist: Winkt hier tatsächlich ein lukratives Geschäft? Denn Dave müsste viel Geld investieren, um das Edelmetall zu gewinnen. Und am Lynx Creek dringt Benzingeruch aus der Waschanlage. Möglicherweise ist eine Einspritzdüse defekt. Wenn das Team trotzdem weiterarbeitet, könnte das den Motor ruinieren.
