Goldrausch: Dave Turin's Lost Mine
Folge vom 08.09.2021: Ein neuer Schürfgrund
44 Min.Folge vom 08.09.2021Ab 6
Mit dem neuen Einfüllsystem konnten die Schatzsucher ihre Produktion im US-Bundesstaat Colorado um 30 Prozent steigern. Jetzt fehlen dem Team noch 27 Unzen Edelmetall bis zum angestrebten Etappenziel. Aber die Goldader verebbt langsam. Die Ertragsschicht auf dem „Tresor-Abschnitt“ ist nur noch einen halben Meter breit. Darin finden die Glücksritter lediglich Sand und Steine. Deshalb suchen Dave Turin und Jason Sanchez am Box Creek händeringend nach einem neuen Schürfspot. Dabei vertrauen die Männer auf einen Insider, der sich in der Region sehr gut auskennt.
Genre:Reality, Abenteuer
