Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 08.02.2023: Das Vermächtnis von Busch Creek
45 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 6
Freddy Dodge und Juan Ibarra brauchen in dieser Folge ein Flugzeug, um zum Einsatzort zu gelangen. Denn die Busch Creek Mine liegt abgelegen in den Talkeetna Mountains. Dort erwarten sie drei von der Pleite bedrohte Schatzsucher. Dennis Boyce hat in den letzten zwölf Jahren rund fünf Millionen Dollar in das Goldgräber-Projekt investiert. Und laut Laborbericht enthält der Boden feines Gold. Aber davon landet zu wenig in den Taschen des Trios. Haben die Männer ihre Waschanlage falsch justiert? Freddy und Juan sehen sich das Arbeitsgerät genauer an.
Genre:Reality
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.