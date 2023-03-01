Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

Der Goldzauberer

DMAXFolge vom 01.03.2023
Der Goldzauberer

Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge

45 Min.

Juan Ibarras Frau hat angerufen. Das Kind kommt zwei Wochen früher als erwartet. Deshalb muss Freddy Dodge in dieser Folge ohne seinen Partner auskommen. Der Schatzsucher-Veteran unterstützt im kanadischen Yukon Territory ein Vater-Sohn-Team. Mike Capuano war mit den US-Marines in Vietnam und danach für einen Rüstungskonzern tätig. Nach einer überstandenen Leukämie-Erkrankung hat ihn schließlich das Goldfieber gepackt. Die Männer müssen vor dem Wintereinbruch auf dem 19 Hektar großen Claim 40 Unzen Edelmetall ausgraben, damit sie nicht Pleite gehen.

