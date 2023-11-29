Der etwas andere FreundschaftsdienstJetzt kostenlos streamen
Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 29.11.2023: Der etwas andere Freundschaftsdienst
66 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 6
Als sein Ein-Mann-Unternehmen 2008 Pleite ging, trat Chad Marmolejo die Flucht nach vorne an. Jobs waren damals schwer zu finden, deshalb versuchte er seine Familie mit der Schatzsuche über Wasser zu halten. Aber die letzten Jahre waren hart. Eine weitere Saison mit hohen Verlusten kann er sich in Oregon nicht leisten. Terry wäre bereit, seinem Kumpel mit einer Finanzspritze unter die Arme zu greifen. Aber nur dann, wenn Chad gute Argumente liefert. Findet der Goldgräber mit der Unterstützung von Freddy Dodge und Juan Ibarra zurück in die Erfolgsspur?
