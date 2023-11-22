Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 22.11.2023: Goldene Familienbande
45 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6
In den 1860er-Jahren lockten große Gold- und Silbervorkommen viele Glücksritter nach Montana. Einige wurden durch harte Arbeit zu Millionären. Und auch heute gibt es im US-Bundesstaat noch rund 1000 Minen. Aber Rich und Kevin Dietz tun sich bei der Jagd nach Ruhm und Reichtum schwer. Das könnte auch an der Waschtrommel liegen, die Rich mithilfe von Internetvideos selbst zusammengebaut hat. Oder haben die Pioniere in der Region schon alle Schätze ausgegraben? Freddy Dodge und Juan Ibarra suchen westlich von Helena nach den Ursachen für die Misere.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
