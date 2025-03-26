Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge
Folge vom 26.03.2025: Handarbeit
89 Min.Folge vom 26.03.2025
In Kalifornien ist guter Rat teuer. Chad Gretzner und sein Team zerkleinern dort in einer Berggold-Mine Gesteinsbrocken, um an kostbares Edelmetall zu gelangen. Die Maschine der Truppe ist so konzipiert, dass der Prozess mehr oder weniger automatisch abläuft. Das Material muss nur in den Trichter – zumindest in der Theorie. Doch in der Praxis läuft die Sache ganz anders ab. Ohne Handarbeit geht in der Mojave-Wüste gar nichts. Die Männer müssen an vielen Stellen nachhelfen. Und das ist nicht nur mühsam, sondern bringt auch wenig Profit ein.
