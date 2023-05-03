Goldrausch in Alaska
Folge vom 03.05.2023: Einmal Alaska und zurück
44 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 12
Parker Schnabel sucht für den Übergang nach einer Waschanlage, die er auf seinem Claim in Alaska einsetzen kann. Denn die Spezialanfertigung, die der Minenboss vor geraumer Zeit in Auftrag gegeben hat, lässt auf sich warten. Die Claytons machen unterdessen schwere Zeiten durch. Brandon und sein Bruder Brady haben am California Creek erst zwölf Unzen Gold ans Tageslicht befördert. Die Männer leihen sich einen Bagger aus, um die Produktion anzukurbeln. Und am Paradise Hill reißt ein Gurt am Förderband. Kann Tony Beets' Sohn Mike den Schaden reparieren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.