Goldrausch in Alaska
Folge vom 31.05.2023: Beschlagnahme eines Baggers
44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12
Mieses Wetter und technische Probleme: Fred Lewis hat seit dem Saisonbeginn schwer zu kämpfen. Die Ausbeute am California Creek entspricht bei Weitem nicht den Erwartungen und die Pannenserie reißt nicht ab. Am Indian River zählt ebenfalls jedes Körnchen Gold. Dort läuft im nächsten Jahr die Wasserlizenz ab. Aber Parker Schnabels Team ist unterbesetzt, denn der Minenboss musste seine Mitarbeiter:innen auf zwei Länder aufteilen. Und Dave Turin sucht in Alaska nach einem Käufer für seinen Claim. Der Schatzsucher will sich aus dem Business zurückziehen.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
