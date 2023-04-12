Goldrausch in Alaska
Folge vom 12.04.2023: Der Goldacker
44 Min.Folge vom 12.04.2023Ab 12
Parker Schnabel hat sich in diesem Jahr ehrgeizige Ziele gesetzt. Der Schatzsucher will im Klondike möglichst schnell bis zum Gold vorstoßen, bevor er in Alaska seine neue Mine in Betrieb nimmt. Aber das gefrorene Schürfmaterial bekommt der Waschanlage nicht. Fred Lewis und sein Team kämpfen in der Nähe von Dawson City mit ähnlichen Problemen. Ein zehn Meter dicke Eisschicht versperrt den Männern den Weg zum Edelmetall. Und wie schlagen sich die Clayton-Brüder? Brandon und Brady wollen 500 Unzen ans Tageslicht befördern, um Familienschulden zu tilgen.
