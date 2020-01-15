Goldrausch in Alaska
Folge vom 15.01.2020: Ein neuer Rausch
87 Min.Folge vom 15.01.2020Ab 12
Feines Gold und fette Nuggets: Rick Ness hofft am Duncan Creek auf den ganz großen Wurf. Der Schatzsucher will dort mit seinem Team Edelmetall im Wert von 2,6 Millionen Euro ausgraben. Um diesen ambitionierten Plan in die Tat umzusetzen, müssen die Männer ihre Waschanlage pro Minute mit 10 000 Liter Wasser versorgen. Aber die Hochleistungspumpe am Bach arbeitet nicht so effektiv, wie geplant. Tony Beets zieht unterdessen mit seinem Equipment zum Paradise Hill um. Sein Sohn Mike transportiert mit dem Tieflader einen tonnenschweren Bagger zum Claim.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.