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Goldrausch in Alaska

Jeder Goldkrümel zählt

DMAXFolge vom 22.01.2020
Jeder Goldkrümel zählt

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 22.01.2020: Jeder Goldkrümel zählt

44 Min.Folge vom 22.01.2020Ab 6

Parker Schnabel darf auf seinem neuen Claim nur ein Jahr lang schürfen. Dann läuft die Wasserlizenz ab. Und der Minenboss will auf dem Grund und Boden auf keinen Fall kostbares Edelmetall zurücklassen. Deshalb jagen seine Mitarbeiter in Nordamerika auch das Grundgestein durch die Waschanlage. Damit geht das Team ein hohes Risiko ein, denn die kantigen Brocken setzen der Maschine extrem zu. Tony Beets hält derweil auf einer Auktion in Edmonton Ausschau nach einer gebrauchten Zugmaschine, mit der er sein Equipment zum Paradise Hill transportieren kann.

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