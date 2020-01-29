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Goldrausch in Alaska

Das Monster lebt!

DMAXFolge vom 29.01.2020
Das Monster lebt!

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 29.01.2020: Das Monster lebt!

45 Min.Folge vom 29.01.2020

Der Goldpreis ist auf einem Höchststand angekommen. Aber Rick Ness braucht eine größere Waschanlage, um diesem Umstand in bares Geld umzumünzen. Da käme ihm ein Monstrum wie „Monster Red“, das in einer Stunde bis zu 230 Kubikmeter Schürfgut verarbeiten kann, gerade recht. Doch die Maschine kostet eine halbe Million Dollar und so viel Geld kann Rick auf einen Schlag nicht aufbringen. Lässt sich der Eigentümer auf eine Ratenzahlung ein? Tony Beets hadert derweil mit seinem Schicksal. Denn das Schmelzwasser hat am Hunker Creek sein Schürfgut überschwemmt.

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