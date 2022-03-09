Goldrausch in Alaska
Folge vom 09.03.2022: Goldsuche mit Tiefgang
45 Min.Folge vom 09.03.2022Ab 12
Die Schatzsucher stürzen sich in Nordamerika in schweißtreibende Abenteuer. Tony Beets hat fünf Millionen Dollar in neue Maschinen investiert - darunter ein 850 PS starker Bulldozer und ein 90 Tonnen schwerer Bagger. Mit den riesigen Ungetümen will der „König des Klondike“ 9000 Unzen Edelmetall ausgraben. Parker Schnabel krempelt nach der Winterpause ebenfalls die Ärmel hoch. Der 26-jährige Minen-Boss und seine Crew müssen auf ihrem Claim Tausende Kubikmeter Erde abtragen, um goldhaltiges Material freizulegen. Rick Ness versucht sein Glück am Duncan Creek. Und wo schürfen Fred Lewis und sein Team in dieser Saison? Der Ex-Soldat steht zu Beginn der 12. Staffel mit dem Rücken zur Wand.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
