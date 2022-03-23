Das Vermächtnis von FairbanksJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 23.03.2022: Das Vermächtnis von Fairbanks
45 Min.
Ab 12
Parker Schnabel hat sich in Alaska für 180 000 Dollar vielversprechende Schürfrechte gesichert, aber die ersten Tests im nördlichsten US-Bundesstaat verliefen erfolglos. Sucht der Minenboss an der falschen Stelle? Um sich besser mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen, studiert der 27-Jährige zusammen mit dem Bohrexperten Liam Ferguson und dem Grundbesitzer John Reeves alte Landkarten. Dabei stoßen die Männer 32 Kilometer entfernt von Fairbanks auf ein Areal, das 15 Mal mehr Edelmetall enthalten könnte als Parkers Claim am Indian River.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.