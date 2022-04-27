Goldrausch in Alaska
Folge vom 27.04.2022: Ein Job für Rick Senior
44 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 6
Das Kugellager des Förderbands ist defekt. Die technische Panne kostet Parker Schnabel und seine Crew bei der Schatzsuche wertvolle Zeit. Tyson Lee und Alec Kelly sollen den Schaden so schnell wie möglich reparieren, damit die Waschanlage in der Nachtschicht wieder auf Hochtouren läuft. Rick Ness und sein Team müssen sich am Duncan Creek ebenfalls sputen. Nach zwei Monaten harter Arbeit sind die Männer dort noch neun Meter von der anvisierten Goldschicht entfernt. Die Zeit drängt, deshalb packt beim Endspurt im Rally Valley auch Ricks Vater Richard mit an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.