Goldrausch in Alaska
Folge vom 04.05.2022: Bonanza!
45 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 6
Troy Taylor will den Grund und Boden am Duncan Creek verkaufen, auf dem Rick Ness und sein Team Edelmetall ausgraben. Als Anzahlung verlangt er eine Viertelmillion Dollar. Das ist sehr viel Geld. Einen so hohen Betrag zahlt man nicht aus der Portokasse. Aber wenn Rick Ness nicht auf das Angebot eingeht, riskiert er, dass ihm ein anderer Minenboss das Stück Land vor der Nase wegschnappt. Tony Beets streckt seine Fühler ebenfalls in Keno aus. Der Goldgräber testet nur acht Kilometer von Ricks Claim entfernt ein 360 Hektar großes Gebiet am Mount Hinton.
