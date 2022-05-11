Goldrausch in Alaska
Folge vom 11.05.2022: Nonas Missgeschick
45 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 6
Nona sitzt nicht zum ersten Mal in einer Planierraupe. Die junge Lady hat keine Berührungsängste und sie kennt sich bestens mit Bulldozern aus. Als Parker Schnabels Office Managerin in der Fahrerkabine der tonnenschweren Maschine für eine Weile aushelfen soll, lässt sie sich nicht lange bitten. Aber in dieser Folge unterläuft ihr an den Schalthebeln ein folgenschwerer Fehler, der die Goldgräber Zeit und Geld kostet. Rick Ness und seine Crew stoßen derweil beim Schürfen auf Grundwasser. Deshalb kommt am Duncan Creek eine 20 Jahre alte Pumpe zum Einsatz.
