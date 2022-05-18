Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Alles auf die Goldwaage

DMAX
Folge vom 18.05.2022
Alles auf die Goldwaage

Goldrausch in Alaska

Folge vom 18.05.2022: Alles auf die Goldwaage

89 Min.
Ab 12

Der frühe Wintereinbruch spielt Rick Ness und seiner Crew bei der Arbeit am Duncan Creek nicht in die Karten. Die Schatzsucher sind auf dem Abschnitt im Rally Valley bis in eine Tiefe von 58 Meter vorgedrungen. Aber ihnen bleibt nur noch wenig Zeit, um das edelmetallhaltige Schürfgut zu verarbeiten. Ein zweiter Radlader soll die Waschanlage der Glücksritter mit zusätzlichem Erdreich beschicken. Das Ziel sind 300 Kubikmeter pro Stunde. Die anderen Goldgräber-Teams legen sich beim Endspurt ebenfalls ins Zeug, denn das Ende der Saison rückt stetig näher.

