Goldrausch in Alaska
Folge vom 09.02.2022: Rückschlag am Indian River
44 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12
Auf den Frühling ist in diesem Jahr kein Verlass. Und die frostigen Temperaturen stellen Parker Schnabel und sein Team auf ihrem Claim am Indian River vor große Probleme. Denn die Schatzsucher:innen können ihre Waschanlage nicht mit gefrorenem Schürfgut beschicken. Jede Stunde, die „Sluicifer“ stillsteht, kostet den 26-jährigen Minen-Boss knapp 4000 Dollar. Mike Beets und Len Hoekstra machen sich unterdessen in Nordamerika mit der Hinterradlenkung eines Tiefladers vertraut. Die Männer wollen mit dem Fahrzeug einen tonnenschweren Bagger transportieren.
