Goldrausch in Alaska
Folge vom 23.02.2022: Das Königsgambit
45 Min.Folge vom 23.02.2022Ab 12
Tony Beets ist mit großen Ambitionen in die Schürfsaison gestartet. Aber bis dato konnte der „König des Klondike“ nur einen Teil seiner ehrgeizigen Pläne in die Tat umsetzen. Bringt der neue Eighty-Pup-Abschnitt für sein Schatzsucher-Team die Wende? Parker Schnabels Crew hinkt am Indian River ebenfalls dem Zeitplan hinterher. Die Goldgräber setzen in dieser Folge ihre Waschanlage um. Und am Duncan Creek ist ein Reifen geplatzt. Bei den Reparaturarbeiten heben Rick Ness und seine Crew das Heck des 34 Tonnen schweren Muldenkippers mit einem Radlader an.
