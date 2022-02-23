Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Folge vom 23.02.2022
44 Min. Ab 6

Parker Schnabels Team muss beim Transport der Waschanlage die Neigung der Straße im Auge behalten, damit das 36 Tonnen schwere Monstrum nicht aus der Balance gerät. „Big Red“ darf beim Umzug keinen Schaden nehmen. Am Duncan Creek steht unterdessen die Produktion still. Dort versuchen Rick Ness und seine Crew mit dem Schweißgerät beschädigtes Equipment zu reparieren. Und Ex-Soldat Fred Lewis holt im Yukon-Territory erfahrene Goldgräber-Experten mit ins Boot. Freddy Dodge und Juan Ibarra geben dem Quereinsteiger bei der Schatzsuche wertvolle Tipps.

