Rick mit dem Rücken zur WandJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 23.02.2022: Rick mit dem Rücken zur Wand
44 Min.Folge vom 23.02.2022Ab 6
Parker Schnabels Team muss beim Transport der Waschanlage die Neigung der Straße im Auge behalten, damit das 36 Tonnen schwere Monstrum nicht aus der Balance gerät. „Big Red“ darf beim Umzug keinen Schaden nehmen. Am Duncan Creek steht unterdessen die Produktion still. Dort versuchen Rick Ness und seine Crew mit dem Schweißgerät beschädigtes Equipment zu reparieren. Und Ex-Soldat Fred Lewis holt im Yukon-Territory erfahrene Goldgräber-Experten mit ins Boot. Freddy Dodge und Juan Ibarra geben dem Quereinsteiger bei der Schatzsuche wertvolle Tipps.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.