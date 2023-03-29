Goldrausch in Alaska
Folge vom 29.03.2023: Zeitenwende
88 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12
Parker Schnabel kam vor neun Jahren in den Klondike. Seither hat er mit seinem Team Edelmetall im Wert von 86 Millionen Dollar ans Tageslicht befördert. Doch in diesem Jahr macht dem Minenboss die hohe Inflation zu schaffen. Fährt Parker trotz der widrigen Umstände auch in dieser Saison satte Profite ein? Sein Langzeit-Rivale Tony Beets kämpft am Paradise Hill mit ähnlichen Problemen. Treibstoff und Lebensmittel sind extrem teuer. Um ans Gold zu gelangen, muss seine Crew obendrein den Weg zum Claim freischaufeln. Der Zugang ist durch tiefen Schnee blockiert.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.