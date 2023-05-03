Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
44 Min. Ab 12

Parker Schnabel sucht für den Übergang nach einer Waschanlage, die er auf seinem Claim in Alaska einsetzen kann. Denn die Spezialanfertigung, die der Minenboss vor geraumer Zeit in Auftrag gegeben hat, lässt auf sich warten. Die Claytons machen unterdessen schwere Zeiten durch. Brandon und sein Bruder Brady haben am California Creek erst zwölf Unzen Gold ans Tageslicht befördert. Die Männer leihen sich einen Bagger aus, um die Produktion anzukurbeln. Und am Paradise Hill reißt ein Gurt am Förderband. Kann Tony Beets' Sohn Mike den Schaden reparieren?

