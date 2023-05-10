Nachtschicht für die NeulingeJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 10.05.2023: Nachtschicht für die Neulinge
44 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Tony Beets musste am Paradise Hill sechs Wochen lang warten, bis das Schürfgut auftaute. Um die verloren gegangene Zeit wieder wettzumachen, stellt der „König des Klondike“ drei Neulinge ein. Sind die Männer den Herausforderungen bei der Schatzsuche gewachsen? Fred Lewis hadert unterdessen am California Creek mit seinem Schicksal. Seine Pechsträhne nimmt kein Ende. Jetzt streikt plötzlich der Bagger. Und Brandon Clayton macht in Nordamerika die Ausbeute der letzten Woche zu Geld. 10,5 Unzen Gold bringen dem Schatzsucher rund 19 000 Dollar ein.
