Goldrausch in Alaska
Folge vom 17.05.2023: Tyson, der Aushilfsboss
44 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 12
Auf Parkers Schnabels Claim im Klondike hat seine Crew fast die Hälfte eines 36 Hektar großen Areals leer geräumt und Gold im Wert von rund sieben Millionen Dollar gewonnen. Nach dieser Kraftanstrengung braucht Vorarbeiter Mitch Blaschke eine Ruhepause. Die Clayton-Brüder wollen unterdessen einen neuen Abschnitt erschließen. Dabei werden sie von ihrer Schwester Janae unterstützt. Aber die Baggerschaufel ist abgenutzt. Damit kann das Team den gefrorenen Boden nicht aufbrechen. Und wie schlagen sich die Neulinge, an die Tony Beets Land verpachtet hat?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.