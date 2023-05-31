Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Die Mammutaufgabe

DMAXFolge vom 31.05.2023
Die Mammutaufgabe

Die MammutaufgabeJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 31.05.2023: Die Mammutaufgabe

44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12

Brady und Brandon Clayton haben bis dato 58 Unzen Gold geschürft. Mit den Einnahmen wollen die Brüder in Nordamerika einen neuen Abschnitt erschließen. Zu diesem Zweck müssen die Männer eine Straße bauen. Aber dann streikt am California Creek plötzlich der Bulldozer. Parker Schnabels Projekt in Fairbanks nimmt ebenfalls Fahrt auf. Seine neue Mine in Alaska soll noch in diesem Jahr Gewinn abwerfen. Um an das Gold zu gelangen, muss seine Crew dort 80 000 Kubikmeter Erdreich abtragen. Und Tony Beets Schatzsucher-Team stößt bei der Arbeit auf einen Mammutzahn.

Alle verfügbaren Folgen