Goldrausch in Alaska
Folge vom 07.06.2023: Das Dozer-Desaster
44 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12
Parker Schnabels Team hat in vier Monaten am Indian River anderthalb Millionen Kubikmeter Erdreich abgetragen. Jetzt ist die Truppe am Rollbahn-Abschnitt endlich an der Goldschicht angelangt. Wenn es den Schatzsuchern gelingt, das Material vor dem Winter zu verarbeiten, könnten sie Edelmetall im Wert von 3,5 Millionen Dollar gewinnen. Aber dazu müssen sie mit ihrer Waschanlage an den neuen Standort umziehen. Fred Lewis verleiht unterdessen seinen Bulldozer an die Clayton-Brüder. Drei Stunden später rührt sich die Maschine nicht mehr von der Stelle.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.