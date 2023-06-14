Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 14.06.2023

Parker Schnabel schürft zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in Alaska. Der Schatzsucher ist sehr gespannt auf die ersten Cleanouts, denn er hat in der Nähe von Fairbanks sehr viel Geld investiert. Tony Beets verleiht unterdessen eine Waschanlage an Shane Smith. Aber beim Transport kippt die Maschine vom Auflieger. Kann der „König des Klondike“ das Arbeitsgerät mit zwei Radladern wieder aufrichten? Und Dave Turin will potenziellen Käufern, die sich für seine Mine am Glacier Creek interessieren, beweisen, dass dort jede Menge Edelmetall zu holen ist.

