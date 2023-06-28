Der beste Abschnitt aller ZeitenJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 28.06.2023: Der beste Abschnitt aller Zeiten
44 Min.Folge vom 28.06.2023Ab 12
Ein technischer Defekt wirft Tony Beets am Paradise Hill im Zeitplan zurück. Dort liegt noch jede Menge Schürfgut, aber die Waschanlage streikt. Der „König des Klondike“ beruft den Familienrat ein. Findet der Schatzsucher gemeinsam mit seiner Frau Minnie und seinem Sohn Kevin eine Lösung für das Problem? Parker Schnabels Team muss am Indian River ebenfalls improvisieren, denn Ersatzteile sind in der Wildnis rar gesät. Vorarbeiter Mitch Blaschke versucht mit zwei Autobatterien, Überbrückungskabeln und einer Ladeeinheit die Stromversorgung zu reparieren.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.