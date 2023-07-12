Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Rick Ness: Die Geschichte eines Goldsuchers

DMAXFolge vom 12.07.2023
Rick Ness: Die Geschichte eines Goldsuchers

44 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12

Rick Ness ist in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Michigan aufgewachsen. In jungen Jahren reiste er als Musiker um die ganze Welt. Nach einem Auftritt seiner Band lernte er in Alaska Parker Schnabel kennen. Diese Begegnung sollte sein Leben komplett verändern. Der damals erst 16-jährige Minenboss bot ihm einen Job an und Rick stieg innerhalb von drei Jahren in Parkers Team zum Vorarbeiter auf. Aber das war nicht der letzte Schritt in seiner Schatzsucher-Karriere. 2016 startete Rick am Quartz Creek im Yukon-Territorium sein eigenes Goldgräber-Projekt.

