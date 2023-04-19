Trickreich gegen den PermafrostJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 19.04.2023: Trickreich gegen den Permafrost
Parker Schnabel und seine Crew setzen im Yukon ihre Waschanlage um. In maximal 10 Stunden muss die Maschine wieder einsatzbereit sein, denn das Team will an der Flugpiste ein riesiges, 35 Hektar großes Gebiet erschließen. Und Zeit ist Geld im Schatzsucher-Business. Fred Lewis und seine Mitstreiter stehen ebenfalls unter Zeitdruck. Die Männer haben 75 Kilometer westlich von Dawson noch nicht eine Unze Gold ausgegraben. Und Tony Beets fährt am Paradise Hill schwere Geschütze auf. Ein 1,1 Millionen Dollar teurer Bagger soll dort den Permafrostboden aufreißen.
