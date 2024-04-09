Goldrausch in Alaska
Folge vom 09.04.2024: Der Indian River ruft!
44 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 6
Parker Schnabel ist quasi über Nacht zu einem der größten Landbesitzer im Klondike geworden. Sein neuer Claim am Dominion Creek umfasst eine Fläche von mehr als 3.000 Hektar. Doch in dem historischen Goldschürfgebiet haben sich bereits Viele zuvor die Zähne ausgebissen. Um das Millionen-Investment wieder reinzuholen, müssen Parker und seine Leute schnell Profit machen. Allerdings befindet sich das Gold in einer 12 Meter tiefen gefrorenen Kiesschicht! Derweil holt Rick Ness am Duncan Creek Verstärkung an Bord, und Tony Beets überlegt, den Fokus seines Goldgeschäfts zum Indian River zu verlagern.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.