Goldrausch in Alaska
Folge vom 13.08.2024: Wintereinbruch
88 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12
240 Kilometer südlich des Polarkreises, in den Goldregionen von Klondike und Yukon, hat der Winter Einzug gehalten. Gefrorener Boden und vereiste Maschinen bereiten den Goldsucher:innen einen Saisonabschluss mit Hindernissen. Während das Team von Jungunternehmer Parker Schnabel am Dominion-Creek-Claim kurz davor steht, die magische Marke von 7.000 Unzen zu knacken, blicken andere Crews mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. In den Bergen von Keno City hängt der Erfolg von Rick Ness am goldenen Faden, und auch das Business der Beets-Familie ist aufgrund einer pannenreichen Saison in eine prekäre Schieflage geraten.
