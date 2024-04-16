Goldrausch in Alaska
Folge vom 16.04.2024: Ende der Funkstille
44 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12
Bei Rick Ness am Duncan Creek steht viel auf dem Spiel. Jede Woche muss er rund 20 Unzen machen, um Fixkosten zu decken sowie Reserven für Personal und Ausrüstung anzusparen. Heute stattet Rick seinem alten Kumpel Parker Schnabel einen Besuch am Dominion Creek ab, um ihn um einen Gefallen zu bitten: Mit einem geborgten Radlader will Rick sein Comeback im Goldgeschäft untermauern. Derweil zieht die Beets-Familie mit ihrem Fuhrpark zum 65 Kilometer entfernten Indian River um. Dabei muss der Konvoi schlammige Schotterpisten und steile Bergstraßen überwinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.