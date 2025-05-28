Goldrausch in Alaska
Folge vom 28.05.2025: Kevins großer Tag
45 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 6
Die Anlage ist eingerichtet. Jetzt muss das Team nur noch die Stromquelle anschließen. Und dann kann Tony Beets' ältester Sohn Kevin endlich Gold waschen. Das wird auch höchste Zeit. Denn die Truppe hängt dem Zeitplan hinterher. Am Scribner Creek stapeln sich die Rechnungen. Rick Ness und seine Crew nehmen unterdessen auf einem neuen Abschnitt die Arbeit auf. Aber die Ausbeute ist deutlich geringer als im Rally Valley und dann streiken obendrein die Maschinen. Als die Bremsen eines Radladers blockieren, ist am Duncan Creek technischer Sachverstand gefragt.
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.