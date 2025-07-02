Goldrausch in Alaska
Folge vom 02.07.2025: Selbst ist der Mann
45 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Vorarbeiter Mitch Blaschke legt sich am Dominion Creek für seinen Boss Parker Schnabel ins Zeug. Er soll mit einem kleinen Team auf dem „Langen Abschnitt“ möglichst viel Gold waschen. Die fehlende Manpower kompensieren zwei riesige Muldenkipper. Am Scribner Creek ergreift ebenfalls ein ambitioniertes Teammitglied die Initiative. Brennan Ruault kauft dringend benötigtes Equipment ein. Die neue Pumpe soll dabei helfen, ein feuchtes Areal trocken zu legen. Und Tony Beets geht hart mit seinem Sohn Mike ins Gericht, als ein Seitenkipper in einen Graben stürzt.
