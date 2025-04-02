Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldrausch in Alaska

Die Beets-Dynastie

DMAXFolge vom 02.04.2025
Die Beets-Dynastie

Die Beets-DynastieJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 02.04.2025: Die Beets-Dynastie

44 Min.Ab 12

Vom Milchviehhalter zum „König des Klondike“: 1982 verließ Tony Beets mit seiner Frau Minnie die Niederlande, um in Nordamerika sein Glück zu suchen. Dort hat sich der Goldgräber ein eigenes Reich aufgebaut. Und irgendwann wird der Minenboss sein Unternehmen an die nächste Generation weitergeben. Tonys Söhne Kevin und Michael und seine Tochter Monica wissen, wie man tonnenschwere Maschinen lenkt. Sie haben von ihrem Vater im Laufe der Jahre viel gelernt. Harte Arbeit schreckt sie nicht ab. Aber wer führt die Beets-Dynastie in eine erfolgreiche Zukunft?

