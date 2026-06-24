Goldrausch in Alaska
Folge vom 24.06.2026: Beets vs. Biber
44 Min.Folge vom 24.06.2026
417 Unzen Edelmetall im Wert von rund 1,5 Millionen Dollar – das kann sich sehen lassen. Tony Beets’ Early-Bird-Abschnitt am Indian River liefert reichlich Gold. Doch jetzt haben Biber den Durchlass blockiert, der die beiden Absatzbecken miteinander verbindet. Das Schmutzwasser aus der Waschanlage kann nicht mehr abfließen und droht, das gesamte Areal zu überfluten. Rick Ness versucht unterdessen, einen Deal auszuhandeln. Troy Taylor verlangt für die Schürfrechte in Lightning Ridge einen Anteil von 20 Prozent an der Ausbeute. Lässt sich Rick auf das Angebot ein?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.