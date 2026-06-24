Showdown der Rookie-MinenbosseJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Alaska
Folge vom 24.06.2026: Showdown der Rookie-Minenbosse
44 Min.Folge vom 24.06.2026
Parker Schnabels Karriere als Minenboss begann im Alter von 16 Jahren während der Schulferien. Sein Großvater John schenkte ihm großes Vertrauen und übertrug ihm seinen Claim. Parker musste bis zum Ende der Saison 75 Unzen Gold fördern, um den Betrieb am Laufen zu halten. Kevin Beets pachtete am Scribner Creek Land von seinem Vater Tony, um aus dessen Schatten herauszutreten. Und Rick Ness arbeitete viele Jahre lang als Vorarbeiter, bevor ihm plötzlich die gesamte Verantwortung zufiel. Dieses Special zeigt, wie die drei Männer diese Herausforderungen gemeistert haben.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 5-15, Season 15-16: Warner Bros. Discovery, Inc.