Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Die Macht des Goldes

DMAXFolge vom 14.12.2012
Die Macht des Goldes

Die Macht des GoldesJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 14.12.2012: Die Macht des Goldes

45 Min.Folge vom 14.12.2012Ab 6

Drei Muldenkipper und zwei Schaufelbagger, dazu Frontlader und Planierraupen: Todd Hoffman und seine Crew haben sich mächtig in Unkosten gestürzt, denn in ihrer dritten Saison hoffen die Männer in Alaska auf den ganz großen Gold-Fund. Im vergangenen Jahr hatte ihnen der eisige Winter am Klondike River einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Und damit nicht nochmal das Gleiche passiert, teilen sie sich in zwei Teams auf. Am "Quartz Creek" hat Todd das Kommando, am Indian River führt Dave Turin die Männer an.

Alle verfügbaren Folgen