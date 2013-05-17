Goldrausch in Alaska
Folge vom 17.05.2013: Land in Sicht
44 Min.Folge vom 17.05.2013Ab 12
Auf dem Quartz Creek-Claim sind Todd Hoffman und seiner Männer endlich bereit für den großen Wurf: Die Turbo-Trommel läuft wie geschmiert! Wird auch höchste Zeit, denn 90 Tage der fünfmonatigen Schürfsaison sind bereits ungenutzt und ergebnislos verstrichen. Wenn die Goldsucher ab sofort Nachtschichten einlegen, könnten sie ihr Ziel aber trotzdem schaffen, denn die Mega-Maschine kann pro Tag 1000 Kubikmeter Erde und Gestein verarbeiten. - Vorausgesetzt man füttert sie ordentlich, doch dazu fehlt dem Team ein leistungsstarker Bulldozer. Aus diesem Grund spielt Todd mit dem Gedanken, sich eine Maschine von den Kollegen am Indian River auszuleihen. Aber das wird den Jungs dort gar nicht schmecken.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.