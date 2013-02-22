Goldrausch in Alaska
Folge vom 22.02.2013: Mit dem Kopf durch die Wand
44 Min.Folge vom 22.02.2013
Ohne die "Turbo-Trommel" sind die Goldsucher aufgeschmissen. Todd Hoffman und seine Männer haben all ihre Hoffnungen in diese Supermaschine gesetzt, doch die überdimensionale Waschanlage war aufgrund von mechanischen Problemen noch keinen einzigen Tag im Einsatz. Nun schlägt für das Schatzsucher-Team die Stunde der Wahrheit: Der neue Motor ist endlich eingetroffen - doppelt so stark wie das Vorgängermodell, aber auch fast doppelt so groß. Die Ausmaße des Ersatzteils treiben Chef-Mechaniker Ray Schweißperlen auf die Stirn, denn beim Einbau des tonnenschweren Antriebs ist Millimeterarbeit gefragt.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.