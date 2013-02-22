Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldrausch in Alaska

Mit dem Kopf durch die Wand

DMAXFolge vom 22.02.2013
Mit dem Kopf durch die Wand

Mit dem Kopf durch die WandJetzt kostenlos streamen

Goldrausch in Alaska

Folge vom 22.02.2013: Mit dem Kopf durch die Wand

44 Min.Folge vom 22.02.2013

Ohne die "Turbo-Trommel" sind die Goldsucher aufgeschmissen. Todd Hoffman und seine Männer haben all ihre Hoffnungen in diese Supermaschine gesetzt, doch die überdimensionale Waschanlage war aufgrund von mechanischen Problemen noch keinen einzigen Tag im Einsatz. Nun schlägt für das Schatzsucher-Team die Stunde der Wahrheit: Der neue Motor ist endlich eingetroffen - doppelt so stark wie das Vorgängermodell, aber auch fast doppelt so groß. Die Ausmaße des Ersatzteils treiben Chef-Mechaniker Ray Schweißperlen auf die Stirn, denn beim Einbau des tonnenschweren Antriebs ist Millimeterarbeit gefragt.

Alle verfügbaren Folgen