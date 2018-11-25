Goldrausch in Alaska
Folge vom 25.11.2018: Viel Rauch um Nichts
44 Min.Folge vom 25.11.2018Ab 12
Parker Schnabel muss eine schwierige Entscheidung treffen, denn der „Cluster Cut“ hat keinen eigenen Zugang zum Wasser. Dort ist der Abenteurer auf den guten Willen von Tony Beets angewiesen - doch der einflussreiche Minenboss legt ihm permanent Steine in den Weg. Tony will verhindern, dass sich sein aufstrebender Konkurrent unabhängig macht, damit er an Parkers Goldsuchertalent weiterhin kräftig mitverdient. Rick Ness und sein neu zusammengestelltes Team kämpfen unterdessen am „Freedom Cut“ mit dem extrem harten Permafrostboden.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.