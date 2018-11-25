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Goldrausch in Alaska

Viel Rauch um Nichts

DMAXFolge vom 25.11.2018
Viel Rauch um Nichts

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 25.11.2018: Viel Rauch um Nichts

44 Min.Folge vom 25.11.2018Ab 12

Parker Schnabel muss eine schwierige Entscheidung treffen, denn der „Cluster Cut“ hat keinen eigenen Zugang zum Wasser. Dort ist der Abenteurer auf den guten Willen von Tony Beets angewiesen - doch der einflussreiche Minenboss legt ihm permanent Steine in den Weg. Tony will verhindern, dass sich sein aufstrebender Konkurrent unabhängig macht, damit er an Parkers Goldsuchertalent weiterhin kräftig mitverdient. Rick Ness und sein neu zusammengestelltes Team kämpfen unterdessen am „Freedom Cut“ mit dem extrem harten Permafrostboden.

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