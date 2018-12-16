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Goldrausch in Alaska

Die Rückkehr des Freddy Dodge

DMAXFolge vom 16.12.2018
Die Rückkehr des Freddy Dodge

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 16.12.2018: Die Rückkehr des Freddy Dodge

44 Min.Folge vom 16.12.2018Ab 6

Der Streit mit Tony Beets hat nicht nur Nerven gekostet. Parker Schnabel und seinem Team läuft in Nordamerika die Zeit davon. Die Männer müssen in den kommenden Wochen verlorenen Boden gutmachen, wenn sie ihr ehrgeiziges Saisonziel von 6000 Unzen Edelmetall noch erreichen wollen. Und für Rick Ness entwickelt sich der Traum vom Gold immer mehr zu einem Drama. Der Abenteurer hat riesige Summen in sein Equipment investiert, doch der Ertrag ist gleich null. Kann Schatzsucher-Veteran Freddy Dodge der Crew am Quartz Creek aus der Patsche helfen?

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