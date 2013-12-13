Goldrausch in Australien
Folge vom 13.12.2013: Abenteuer Regenzeit
45 Min.Folge vom 13.12.2013Ab 12
Vor wenigen Minuten schien über Andreas und Mat im australischen Busch noch die Sonne. Doch plötzlich gießt es im Outback wie aus Eimern. Der überraschende Wetterumschwung bereitet den Abenteurern in der Wildnis erhebliche Probleme, denn sie wollen mit ihren Geländewagen samt Equipment einen Fluss überqueren. Dieses Unterfangen wird bei ansteigendem Pegel jedoch zur echten Herausforderung. Nur mit Mühe schaffen es die Freunde am Main Palmer River bis ans andere Ufer.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.