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Goldrausch in Australien

Gold aus 1000 Tonnen Dreck

DMAXFolge vom 20.12.2013
Gold aus 1000 Tonnen Dreck

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Goldrausch in Australien

Folge vom 20.12.2013: Gold aus 1000 Tonnen Dreck

45 Min.Folge vom 20.12.2013Ab 12

Andreas und Mat müssen in dieser Episode auf ihrer Mine im Outback hart kämpfen. Das extreme Wetter macht den Goldsuchern zu schaffen. Doch echte Abenteurer lassen sich von solchen Widrigkeiten nicht unterkriegen. Trotz Dauerregen und Überschwemmungen füttert Mat die Waschtrommel mithilfe seines Baggers unablässig mit Erdreich, und Andreas kontrolliert die Teppiche, die das Feingold auffangen. Und die Plackerei zahlt sich aus. Mit etwas Glück werden die beiden Freunde in Kürze ihre ersten Goldbarren gießen.

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