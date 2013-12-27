Jagd nach den Outback-NuggetsJetzt kostenlos streamen
Goldrausch in Australien
Folge vom 27.12.2013: Jagd nach den Outback-Nuggets
45 Min.Folge vom 27.12.2013Ab 12
Mats Mine wirft während der Trockenzeit wenig Gewinn ab. Damit trotzdem Geld in die Kasse kommt, plant der Abenteurer gemeinsam mit seinem Kumpel Andreas in dieser Episode eine Expedition ins Outback. Dort wollen die Freunde mit Detektoren nach Nuggets suchen. Die Region, in der Mat Goldvorkommen vermutet, ist jedoch weitgehend unerforscht und schwer zugänglich. Mit dem Geländewagen kommt man dort nicht weit. Mit schwerer Ausrüstung bepackt, arbeiten sich die Männer daher in dieser Episode zu Fuß durch den australischen Busch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.